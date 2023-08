Genoa-Fiorentina, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2023-2024: una stagione che si preannuncia imprevedibile e per nulla scontata, senza una vera e propria favorita per il titolo ai nastri di partenza. Sabato 19 agosto, alle 20.45, comincerà il campionato di Genoa e Fiorentina, formazioni che hanno operato con coraggio sul mercato fino ad ora.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole emularsi dopo le cavalcate straordinarie in Coppa Italia e Conference League dello scorso anno dove la Viola ha raggiunto due finali, senza però portarsi a casa un trofeo. Il club toscano ha messo a segno acquisti importanti per rinforzare la rosa: alla corte di Italiano sono arrivati, tra gli altri Fabiano Parisi e M’Bala Nzola, in attesa dell’approdo a Firenze di Lucas Beltran.

Il Genoa, neopromosso in Serie A dopo una sola stagione nella serie cadetta, ha confermato sulla propria panchina Alberto Gilardino, l’eroe della promozione dei rossoblù. C’è fermento per vedere all’opera Mateo Retegui, approdato nel capoluogo ligure quest’estate dal Boca Juniors: per l’italo-argentino la dirigenza genoana ha investito una cifra intorno ai 15 milioni di euro, e la speranza dei tifosi è che questi soldi possano essere ben ripagati a suon di gol.

La sfida tra Genoa e Fiorentina, prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024, il cui via è programmato alle ore 20.45 del 19 agosto allo Stadio Marassi di Genova, sarà visibile in diretta streaming su Dazn.

CALENDARIO GENOA-FIORENTINA SERIE A 2023-2024

Sabato 19 agosto:

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA GENOA-FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse