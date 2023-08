Ganna e Milan faranno l’inseguimento individuale? Tra gli avversari un ex detentore del Record dell’Ora

Non c’è tempo per guardarsi indietro. L’inseguimento a squadre italiano al maschile è stata la prima (e fino ad ora unica) medaglia azzurra ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Glasgow.

Neanche ventiquattro ore dopo due dei leader del trenino azzurro tornano nel velodromo scozzese a caccia di altri allori nell’inseguimento individuale. Ancora dei dubbi sulla partecipazione di Filippo Ganna (potrebbe disertare all’ultimo, dovrà decidere assieme ai tecnici), sicuramente al via ci sarà Jonathan Milan.

Andando a guardare all’ultima edizione iridata stiamo parlando dei due più forti interpreti al mondo sui 4 chilometri: indimenticabile la finale di Saint-Quentin-en-Yvelines, con il derby che ha lanciato Ganna al record del mondo e Milan argento. Il sogno è quello di rivivere lo stesso scenario domani. Occhio anche ad altri due azzurri in startlist: Manlio Moro ed il debuttante Niccolò Galli, altro classe 2002.

Il rivale più accreditato degli italiani è Daniel Bigham, ex primatista dell’ora (ora Ganna ha distrutto quel crono), ed argento europeo in carica (chiuse secondo a febbraio a Grenchen dietro Milan). Da seguire anche il portoghese Ivo Oliveira, bronzo iridato in carica.

Foto: Lapresse