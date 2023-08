Frosinone-Napoli, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Saranno proprio i campioni d’Italia in carica a dare il via alla nuova stagione: la Serie A 2023-2024 sta per tornare! Manca ormai poco più di una settimana ed il massimo campionato italiano sarà pronto per mettere in scena la sua prima giornata. Si annuncia una stagione del tutto imprevedibile, con tante squadre pronte a lottare per il vertice.

La prima giornata si aprirà con due anticipi nella giornata di sabato 19 agosto e alle ore 18.30 si partirà con Frosinone-Napoli, con i campioni in carica che daranno il via alla nuova cavalcata con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti. Dopo il terzo scudetto della propria storia la squadra campana cercherà un bis storico.

Si partirà, quindi, dal match dello stadio “Stirpe” alle ore 18.30 con la squadra gialloblù neopromossa in Serie A che proverà subito a fermare Osimhen, Kvaratskhelia e compagni. Non certo un impegno semplice per i ciociari che, tuttavia, faranno di tutto per regalarsi la prima gioia del campionato. Dall’altra parte, invece, gli Azzurri vogliono subito iniziare con 3 punti.

I match della prima giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potranno vedere Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari per cui anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO FROSINONE-NAPOLI 2023-2024

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Frosinone-Napoli – diretta su DAZN

PROGRAMMA FROSINONE-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

