Calcio femminile, Mondiali 2023: quarti di finale di puro equilibrio. L’Australia sogna

Venerdì 11 e sabato 12 agosto i quarti di finale dei Mondiali 2023 di calcio femminile saranno di scena. Le migliori otto squadre di questa rassegna iridata si affronteranno ed è lecito attendersi qualsiasi risultato. E’ un tratto comune in quest’edizione quanto i risultati pronosticabili siano stati sovente smentiti. Vengono in mente le eliminazioni eccellenti nella fase a gironi di Germania, Canada e purtroppo dell’Italia, mentre negli ottavi di finale sono stati gli USA, campioni in carica, a cadere ai rigori contro la Svezia. Per questo, stabilire le squadre favorite senza se e ma è esercizio complicato.

Venendo alle sfide nel day-1 di questi quarti, al Wellington Regional Stadium Spagna e Olanda si affronteranno in un confronto molto interessante: le iberiche, dopo il pesante ko (4-0) contro il Giappone nella fase a gironi, ha registrato qualcosa e il 5-1 rifilato alla Svizzera negli ottavi è stato un segnale di un verve ritrovata. Certo, la compagine neerlandese è altra cosa, per la qualità e l’esperienza delle proprie interpreti. Il 2-0 contro il Sudafrica è stato l’emblema della consistenza, con le marcature di Roord e di Beerensteyn, vedremo se tale qualità basterà per piegare le iberiche.

Nella seconda sfida di venerdì all’Eden Park di Auckland, Giappone e Svezia daranno vita a una sfida accattivante: le nipponiche, per il gioco espresso finora, sono state le migliori dell’intera competizione e il 3-1 contro la Norvegia nei quarti ha rafforzato questo concetto. Certo, la fluidità di manovra delle asiatiche sarà messa a dura prova dalla forza fisica delle svedesi, che specialmente sulle palle inattive possono far male. Ne sanno qualcosa le azzurre nella fase a gironi.

Sabato 12 agosto, al Brisbane Stadium, le padrone di casa dell’Australia se la vedranno contro la Francia. Una partita complica per le Matildas, al cospetto di una formazione infarcita di individualità di alto livello, particolarmente ispirate negli ottavi contro il Marocco, spazzato via con un perentorio 4-0. Tuttavia, le aussie si sono dimostrate particolarmente solide nel corso dell’intera manifestazione e anche tra le loro fila ci sono giocatrici in grado di fare la differenza, come Foord, Raso, Fowler e la rientrante Keer che potrebbe dare ulteriore efficacia in attacco.

A chiusura del cerchio, l’Inghilterra affronterà la Colombia, tra le sorprese di questi Mondiali, con la voglia di riassaporare quelle sensazioni che l’avevano portata al titolo continentale dell’anno passato. La formazione di Sarina Wiegman ha faticato non poco negli ottavi di finale contro la Nigeria, visto il successo ai calci di rigore. Servirà alzare il livello per avere la meglio nel confronto con le sudamericane, decisamente solide e insidiose, come la partita vinta contro la Giamaica certifica.

QUARTI DI FINALE (Orari italiani)

Venerdì 11 agosto

(A) 03:00 Spagna vs Olanda al Wellington Regional Stadium (Wellington/Te Whanganui-a-tara)

(B) 09:30 Giappone vs Svezia all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

Sabato 12 agosto

(C) 09:00 Australia vs Francia al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

(D) 12:30 Inghilterra vs Colombia allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

SEMIFINALI (Orari italiani)

Martedì 15 agosto

(i) 10:00 Vincente A vs Vincente B all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

Mercoledì 16 agosto

(ii) 12:00 Vincente A vs Vincente B all’Eden Park (Auckland/Tāmaki Makaurau)

FINALE 3°/4° POSTO (Orari italiani)

Sabato 19 agosto

10:00 Perdente i vs Perdente ii al Brisbane Stadium (Brisbane/Meaanjin)

FINALE 1°/2° POSTO (Orari italiani)

Domenica 20 agosto

12:00 Vincente i vs Vincente ii allo Stadium Australia (Sydney/Gadigal)

