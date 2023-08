Frosinone-Atalanta, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Nonostante la prima giornata della Serie A 2023-2024 non è ancora terminata, Frosinone e Atalanta sono già concentrate per la prossima sfida: le due squadre si incroceranno sabato 26 agosto, alle 18.30, per il secondo turno del nuovo campionato.

Altra partita non banale per il Frosinone di Eusebio Di Francesco dopo il debutto nel torneo contro il Napoli: nonostante una prestazione combattiva, i gialloblu si sono arresi per 3-1 ai campioni d’Italia di fronte al proprio pubblico. La speranza della tifoseria frusinate è che i nuovi arrivi attesi in settimana, in primis quello di Walid Cheddira, potranno dare qualità e quantità alla rosa dell’ex allenatore della Roma.

L’Atalanta vorrà cercare di dare continuità al successo ottenuto per 2-0 in casa del Sassuolo: protagonista del match di ieri è stato Charles De Keteleare, il quale ha siglato la rete del vantaggio all’84’, la prima da quando il belga si è trasferito in Italia nella scorsa estate. I bergamaschi, autori di un mercato interessantissimo, saranno con tutta probabilità una delle squadre contendenti a un posto in Champions League in questa stagione.

Il match tra Frosinone e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.30 di sabato allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO FROSINONE-ATALANTA SERIE A 2023-2024

Sabato 26 agosto:

