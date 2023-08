Football americano, ELF 2023: i Seamen Milano passano a Barcellona e centrano la seconda vittoria

Tornano al successo i Seamen Milano nella undicesima settimana della ELF – European League Football 2023. I meneghini, infatti, passano con il punteggio di 33-28 in casa dei Barcellona Dragons e centrano il secondo successo della loro stagione.

BARCELLONA DRAGONS – SEAMEN MILANO 28-33

La sfida si apre con i Seamen che sbloccano il punteggio per primi. Zahradka lancia per Calderon che porta la palla in meta dopo una ricezione da 45 yds per il 6-0 iniziale. Nel secondo periodo il parziale parla di 17-7 per gli italiani con Zahradka che trova Bassi con un lancio di 87 yds per il 13-0. I padroni di casa reagiscono con Monton che corre in meta per una yard ed il 7-13. Milano non molla ed è lo stesso Zahradka a trovare l’end-zone con una corsa di una yard per il 20-7. Il primo tempo si chiude sul 23-7 grazie a Felli che, dalle 50 yds realizza uno splendido field goal.

Si passa al terzo quarto e i Dragons che accorciano grazie ancora a Monton che corre per un td da 27 yds e il 14-23. I Seamen chiudono i conti ad inizio quarto periodo. Zahradka trova di nuovo Calderon per 9 yds e la meta del 33-14. Nel finale gli spagnoli mitigano il ko con due mete per il 33-28 conclusivo.

CLASSIFICA CENTRAL CONFERENCE

Stuttgart Surge 7-1

Raiders Tirol 7-2

Munich Ravens 4-4

Helvetic Guards 3-7

Barcellona Dragons 2-7

Milano Seamen 2-7

Foto: Carola Semino