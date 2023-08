Fantacalcio 2023-2024, quali giocatori del Napoli bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

Sempre più vicino l’inizio della Serie A. Il tempo scorre veloce, tra undici giorni avremo le prime partite del campionato 2023/2024, e a tenere a battesimo la nuova stagione saranno proprio i campioni d’Italia del Napoli, che debutteranno in casa contro il Frosinone. Con il calcio, inizierà anche il fantacalcio: andiamo a vedere dunque chi possono essere i giocatori da acquistare tra gli azzurri di Rudi Garcia per il vostro fantacampionato.

In porta puntare su Meret sembra una scelta obbligata: soli 24 gol subiti in 34 partite e ben 16 porte inviolate. Ormai è un portiere da primissima fascia e potreste pensare di spendere l’8-10% del vostro budget. Cifra simile anche per capitan Giovanni Di Lorenzo: tra i difensori più prolifici del nostro campionato, con 3 reti e 4 assist, inossidabile (37 presenze) e pochissimi gialli, due, per una fantamedia di 6,58: può essere un perno della vostra retroguardia. Di poco dietro Amir Rrahmani: 6,36 di fantamedia, con due reti ed un assist: potreste ritrovarvi un secondo slot alto che potrebbe diventare primo.

Per il centrocampo, al momento il Napoli non offre tantissime opzioni da primissimi slot, ma un po’ di scelte quantomeno ‘safe’. Come Stan Lobotka: non vi aspettate tanti bonus, ma una buona media voto, quel 6 sicuro (tendente anche al 6,5) da schierare nei momenti di difficoltà. Un giocatore per cui spendere il prezzo base e per averlo come prima riserva. Cambia invece il discorso con Franck André Zambo-Anguissa: 3 reti e 5 assist per un bel 6,58 di fantamedia; se per la modalità classic può essere un quarto slot, al mantra può essere la vostra M titolare. Occhio anche ad Eljif Elmas, lo scorso anno dispensatore di +3 dalla panchina (6 reti per lui): non abbiate paura della sua mancata titolarità, può essere una vera e propria arma segreta a prezzo contenuto.

In attacco, inutile disquisire su Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Sono dei top di lista e averli in squadra è basilare per il vostro fantacalcio. Anche se ognuno si porta una piccola red flag: il georgiano, con il cambio di ruolo, diventa un po’ meno appetibile, quindi attenzione a strapagarlo (15-18% è una buona cifra), mentre per il nigeriano la situazione è alquanto nebulosa. L’Arabia chiama e se De Laurentiis cedesse, bisognerà puntare un nuovo nome in avanti. Al fantacalcio, ma anche il Napoli. Nel caso, consigliata una scommessina su Giacomo Raspadori: potrebbe trovare assai più spazio e risultare un altro jolly importantissimo nella vostra squadra.

