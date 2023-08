Fantacalcio 2023-2024, quali giocatore dell’Atalanta bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

Quando mancano solamente dieci giorni all’inizio del campionato, tutte e venti le squadre stanno ultimando la preparazione in vista della nuova stagione. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha affrontato con coraggio questa sessione di calciomercato, mettendo a segno acquisti decisamente importanti e interessanti, anche in ottica Fantacalcio.

I bergamaschi sono tornati in Europa dopo una stagione di assenza, riuscendo a chiudere il campionato scorso in quinta posizione, qualificandosi così per la fase a gironi della prossima Europa League. Andiamo a vedere nel dettaglio i nomi su cui puntare per l’asta, e chi invece sarebbe meglio non chiamare.

PORTIERI

Con il passaggio di Marco Sportiello al Milan, i nerazzurri si sono trovati con un posto vacante tra i pali: il “sostituto” è stato scelto in Marco Carnesecchi, il quale in realtà era già di proprietà degli orobici, ma che da quest’anno vestirà la maglia del club in cui è cresciuto. Portiere rivelazione della passata stagione, le sue prestazioni non sono riuscite a evitare la retrocessione della Cremonese, ma con una MV da 6.35 il romagnolo ha conquistato la stima di molti fantallenatori. Fiducia che invece ha perso Juan Musso, la cui titolarità è stata messa in discussione da Sportiello nella passata stagione: l’argentino nei ranghi dovrebbe essere dietro al portiere dell’Italia U-21, e un suo acquisto sarebbe sensato solamente per completare il pacchetto dei portieri atalantini.

DIFENSORI

Come ben sappiamo, l’Atalanta è una delle squadre dal calcio più propositivo in Italia: proprio per questo, i difensori della Dea sono sempre visti con buon occhio in fase d’asta. Su tutti, Davide Zappacosta ha ben impressionato nella passata stagione: 4 gol e un assist per l’esterno nerazzurro in sole 21 presenze, un bottino sicuramente di spessore per un laterale di fascia. Se la salute lo dovesse assistere, il suo score potrebbe decisamente migliorare. Meno convincente è sicuramente il profilo di José Palomino: la sua passata stagione è stata condizionata dalla sospensiva per doping per quattro mesi ma, a parte questa vicenda, sembra che il centrale argentino sia stato messo ai margini del progetto.

CENTROCAMPISTI

Il reparto meno stravolto della squadra: infatti non è partito nessuno degli uomini che compongono il centrocampo atalantino, che si è ulteriormente rinforzato con l’arrivo di Michel Adopo dal Torino. L’uomo su cui puntare è Teun Koopmeiners: il neerlandese viene infatti da una stagione eccellente, in cui ha totalizzato ben 10 gol e confezionato 5 assist. Ormai l’ex AZ si è preso il comando della mediana nerazzurra e, con il miglioramento del comparto offensivo della Dea, chissà che non possa ulteriormente migliorare il suo bottino. Chi invece ha deluso rispetto alle aspettative è stato Ederson, il quale non ha per nulla brillato nella stagione precedente: il brasiliano non è un giocatore mediocre, sia chiaro, ma per lui andrebbe bene una collocazione come quinto/sesto slot, nulla più.

ATTACCANTI

Si è parlato molto in questi giorni della cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, pagato a peso d’oro dai Red Devils: con la liquidità acquisita dalla trattativa, l’Atalanta ha piazzato due colpi da novanta come quelli di El Bilal Touré e Gianluca Scamacca. Anche se questi due nuovi arrivi stuzzicheranno la fantasia di molti, il consiglio è quello di affidarsi a ciò che già si conosce, nel caso specifico parliamo di Ademola Lookman: il nigeriano ha sorpreso molti, adattandosi con facilità al campionato italiano trovando per 13 volte la via della rete. Con una quotazione base di 27, l’ex Leicester sarà uno dei nomi più caldi per l’attacco. Chi invece ha perso decisamente credito è Luis Muriel: il colombiano è ormai in basso nelle gerarchie del Gasp, e la sua presenza in squadra è in forte dubbio.

Foto: Lapresse