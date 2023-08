Fantacalcio 2023-2024, quali giocatore della Roma bisogna comprare? Consigli per l’asta, valori di mercato e chi evitare

Con l’inizio della Serie A, sarà il momento anche di pensare al fantacalcio. Al costruire la propria squadra per poter esultare a colpi di +3. Prosegue la piccola guida di OA Sport sui calciatori da poter acquistare: oggi andiamo ad analizzare la Roma di José Mourinho, con ambizioni per lottare per un posto in Champions League.

PORTIERI

Partiamo da Rui Patricio, lo scorso anno 35 rei subite in altrettante presenze e 11 clean sheets per una fantamedia del 5,07 grazie ad un rigore parato. Estremo difensore di primo piano, un gradino sotto ai vari Maignan, Meret, Szczesny e Provedel, ma è comunque non potete non essere contenti di averlo in rosa. Boer e Svilar hanno senso soltanto se accoppiati con il portoghese in un ipotetico pacchetto.

DIFENSORI

Se volete andare sul sicuro, il vostro nome è Chris Smalling. Nella modalità classica si tende spesso a sottovalutare i centrali, e si fa male con lui, sesto assoluto per fantamedia con un ottimo 6,52, dovuto a tre reti ed un assist. A proposito della sua pericolosità sotto porta, i giallorossi sono spesso pericolosi da piazzati con i difensori: si può dunque aspirare anche a prendere il nuovo acquisto Evan Ndicka, otto reti nelle ultime tre stagioni all’Eintracht Francoforte, potrebbe regalarvi qualche gioia imprevista. Sale di gradimento invece Mancini, che lo scorso anno ha diminuito esponenzialmente i gialli a carico, scende Spinazzola lo scorso anno spesso fermato da qualche acciacco di troppo (12 partite saltate). Curiosità per il nuovo innesto Kristensen, che partirebbe avanti a Karsdorp nelle gerarchie.

CENTROCAMPISTI

La scorsa annata ha regalato poche, pochissime gioie per la delicatezza del piede che si ritrova, ma Lorenzo Pellegrini ha in canna un buon numero di bonus. Fantamedia bassina con 6,33, ma 4 gol e 5 assist in una stagione pressoché storta, potreste prenderlo a meno crediti di quanto vale effettivamente. Stefan El Shaarawy è un calciatore da utilizzare con cura: lo scorso anno è stato uno dei migliori C in assoluto, con 7 reti e 7,15 di fantamedia, terzo totale. L’unico problema è che è tutto fuorché un titolare fisso: potreste pagarlo poco, ma coprendovi con un sicuro titolare semmai ci fossero partite in cui non giochi. E se parte dalla panchina, non esitate a metterlo. Scommessa lussuriosa con Houssem Aouar; poche presenze nell’ultima stagione, ma tra il 2017 ed il 2022 ha garantito minimo sette reti all’anno al Lione. Anche lui partirà dalla panchina, ma saranno tante le partite che potrà disputare.

ATTACCANTI

Al momento l’unico attaccante giallorosso su cui puntare ad occhi chiusi si chiama Paulo Dybala. Centro di gravità permanente della Roma di Mourinho, un fenomenale 8,24 di fantamedia secondo solo ad un incredibile Osimhen. Unico, piccolo problema: le noie fisiche che spesso lo tormentano, lo scorso anno non è andato a voto in tredici partite, tante per un giocatore che per tecnica e capacità sarebbe un primo slot pieno. Belotti non ha convinto e sembra diretto verso altri lidi, mentre Tammy Abraham resterà a lungo lontano dai campi: potreste provare ad accaparrarvelo all’asta iniziale per provare ad anticipare tutti, ma terrestre uno slot interamente impegnato almeno fino a febbraio, con il rischio che possa volerci anche di più per vederlo in piena forma.

Foto: Lapresse