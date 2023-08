Fantacalcio 2023-2024, chi acquistare ruolo per ruolo di ogni squadra. Occhio al calciomercato

A ormai due settimane dal via ufficiale della Serie A 2023-2024, tutti gli appassionati del Fantacalcio, gioco ormai diventato uno dei passatempi più preferiti dagli italiani, fremono per l’inizio dell’annata calcistica che ci aspetta. Con l’inizio del campionato che si avvicina, i fantallenatori sono impegnati nello studio dei profili dei calciatori in vista dell’asta che, come sempre, segnerà fortemente l’andamento della stagione. Ecco una lista dei migliori giocatori da acquistare, ruolo per ruolo, di ogni squadra, in attesa ovviamente dei nuovi arrivi.

MIGLIORI ACQUISTI RUOLO PER RUOLO DI OGNI SQUADRA

ATALANTA

POR: Marco Carnesecchi

DIF: Mitchel Bakker

CEN: Teun Koopmeiners

ATT: Ademola Lookman

BOLOGNA

POR: Lukasz Skorupski

DIF: Stefan Posch

CEN: Riccardo Orsolini

ATT: Marko Arnautovic

CAGLIARI

POR: Boris Radunovic

DIF: Tommaso Augello

CEN: Marco Mancosu

ATT: Zito Luvumbo

EMPOLI

POR: Elia Caprile

DIF: Tyronne Ebuehi

CEN: Tommaso Baldanzi

ATT: Francesco Caputo

FIORENTINA

POR: Pietro Terracciano

DIF: Cristiano Biraghi

CEN: Giacomo Bonaventura

ATT: Nico Gonzalez

FROSINONE

POR: Stefano Turati

DIF: Riccardo Marchizza

CEN: Abdou Harroui

ATT: Giuseppe Caso

GENOA

POR: Josep Martinez

DIF: Aaron Martin

CEN: Albert Gudmundson

ATT: Mateo Retegui

INTER

POR: Raffaele Di Gennaro*

DIF: Federico Dimarco

CEN: Davide Frattesi

ATT: Lautaro Martinez

JUVENTUS

POR: Wojciech Szczesny

DIF: Danilo

CEN: Adrien Rabiot

ATT: Dusan Vlahovic

LAZIO

POR: Ivan Provedel

DIF: Alessio Romagnoli

CEN: Luis Alberto

ATT: Ciro Immobile

LECCE

POR: Wladimiro Falcone

DIF: Federico Baschirotto

CEN: Gabriel Strefezza

ATT: Pontus Almqvist

MILAN

POR: Mike Maignan

DIF: Theo Hernandez

CEN: Samuel Chukwueze

ATT: Rafael Leao

MONZA

POR: Michele Di Gregorio

DIF: Carlos Augusto

CEN: Matteo Pessina

ATT: Gianluca Caprari

NAPOLI

POR: Alex Meret

DIF: Giovanni Di Lorenzo

CEN: Piotr Zielinski

ATT: Victor Osimhen

ROMA

POR: Rui Patricio

DIF: Chris Smalling

CEN: Lorenzo Pellegrini

ATT: Paulo Dybala

SALERNITANA

POR: Guillermo Ochoa

DIF: Pasquale Mazzocchi

CEN: Antonio Candreva

ATT: Boulaye Dia

SASSUOLO

POR: Andrea Consigli

DIF: Mattia Viti

CEN: Matheus Henrique

ATT: Domenico Berardi

TORINO

POR: Vanja Milinkovic-Savic

DIF: Alessandro Buongiorno

CEN: Ivan Ilic

ATT: Antonio Sanabria

UDINESE

POR: Marco Silvestri

DIF: Jaka Bijol

CEN: Sandi Lovric

ATT: Beto

VERONA

POR: Lorenzo Montipò

DIF: Mattia Faraoni

CEN: Darko Lazovic

ATT: Cyril Ngonge

* Unico portiere presente in rosa, si attende l’arrivo del titolare

