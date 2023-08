F1 TV8, orario in chiaro gara GP Olanda 2023: programma e palinsesto

Il padrone assoluto del Mondiale di F1 è il neerlandese Max Verstappen, che comanda a quota 314, davanti al compagno di squadra messicano Sergio Perez, secondo a 189, ed all’Aston Martin dell’iberico Fernando Alonso, terzo a 149, mentre si piazza al quinto posto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, a quota 99: domani, domenica 27 agosto, alle ore 15.00, andrà in scena la gara del GP dei Paesi Bassi.

Il quattordicesimo round (compresa Imola, poi cancellata) del Mondiale 2023 di F1 si correrà sul tracciato di Zandvoort e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita integrale della gara alle ore 17.55 in chiaro su TV8 HD e tv8.it.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2023

Domenica 27 agosto

15.00 F1, GP Paesi Bassi: gara – Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, 17.55 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 17.55 differita TV8 HD

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, Now, 17.55 differita tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

17.55-20.00 F1, GP Paesi Bassi: gara – Differita integrale in chiaro su TV8 HD e tv8.it

Foto: LaPresse