F1, Stefano Domenicali: “Verstappen ha una costanza eccezionale, il suo dominio non toglie interesse al Circus”

Il CEO della F1, Stefano Domenicali, si è espresso in maniera molto chiara sulle prestazioni di Max Verstappen in questa stagione. Da grande appassionato, il manager italiano avrebbe preferito una lotta più appassionante in pista, ma la velocità espressa dall’alfiere della Red Bull è qualcosa di eccezionale.

In un’intervista concessa a De Telegraaf, Domenicali ha elogiato le qualità dell’olandese, ribadendo che il dominio di Max non sia motivo di preoccupazione per il Circus: “Non sono affatto preoccupato per quanto sta accadendo in F1. L’interesse per la categoria è enorme e siamo in crescita da un punto di vista commerciale. Abbiamo sempre più richieste per ospitare un week end e stiamo registrando il tutto esaurito ovunque“, le parole dell’ex Team Principal della Ferrari.

“Max sta dominando, ma durante le gare di quest’anno stanno accadendo molte cose alle sue spalle. La competizione quindi è sicuramente interessante. Ovviamente, se mi si chiede cosa preferirei, vorrei anch’io vedere una lotta tra due e più piloti per vincere le gare e il Mondiale, ma questo fa parte del gioco. Ora come ora, si deve apprezzare la costanza eccezionale di risultati di Verstappen“, ha sottolineato Domenicali.

Vedremo se questa egemonia proseguirà anche nei prossimi anni, dal momento che in questo 2023 non sembrano esserci i presupposti per un cambiamento repentino dello spartito. A detta del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) si dovrà aspettare il 2026 e il cambiamento regolamentare legato ai motori. Non resta che attendere gli sviluppi.

Foto: LaPresse