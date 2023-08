F1, Mattia Binotto all’Alpine? Affare fatto secondo la stampa francese

Sono sempre più insistenti le voci o i rumours che riguardano Mattia Binotto e l’Alpine, considerata la presenza dell’ex Team Principal della Ferrari ai test Pirelli che si sono tenuti a Spa-Francorchamps (Belgio), due giorni dopo il GP di F1. Gli obiettivi della squadra francese erano ambiziosi, dal suo avvento in sostituzione di Renault, ma alla fine della fiera i riscontri sono stati lontani da quelli che ci si aspettava.

Una rivoluzione è già in atto, visto il licenziamento alcune settimane fa del gestore della scuderia, Otmar Szafnauer. Binotto andrebbe quindi a colmare questa pesante lacuna esistente nel team transalpino? Secondo la testata Auto Journal, l’accordo tra l’ex Team Principal della Rossa e l’Alpine sarebbe cosa fatta e l’annuncio ufficiale tarda per via degli obblighi contrattuali che vincolano Binotto rispetto alla scuderia di Maranello.

Nei fatti, l’ingegnere italo-svizzero è un pezzo ambito del mercato in F1, vista la sua esperienza in Ferrari da responsabile dei motori, direttore tecnico e Team Manager. Qualifiche che farebbero al caso proprio della squadra francese, in cerca di un profilo con questa esperienza. Dalla Francia, tra l’altro, assicurano che Binotto avrà carta bianca su come andare a riorganizzare il Reparto Corse.

Monza, da questo punto di vista, potrebbe essere il luogo ideale nel quale giungere a un accordo definitivo. A questo punto, non resta che attendere conferme.

Foto: LPS