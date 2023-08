F1, Lewis Hamilton: “Una giornata fantastica sin dalla FP1, domani voglio confermarmi”

Lewis Hamilton può chiudere con il sorriso il suo venerdì del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Il portacolori del team Mercedes, infatti, ha messo a segno il quarto tempo complessivo a 308 millesimi da Lando Norris, che ha svettato nella FP2, precedendo per 23 millesimi Max Verstappen e per 269 Alexander Albon.

Oltre a una buona serie di giri con una W14 che, come un anno fa, sembra trovarsi molto bene sulla pista olandese, il sette volte campione del mondo ha messo in mostra anche un interessante passo gara, nella seconda parte della FP2. Dopo aver girato con costanza sul piede dell’1:16, infatti, il “Re Nero” ha saputo anche toccare un 1:15.8 (come Max Verstappen) proponendosi come un serissimo candidato a battagliare con il portacolori della Red Bull nella gara di domenica.

Al termine della giornata di Zandvoort, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sports UK: “È stato un giorno fantastico per me. Stamattina mi sono svegliato così entusiasta di tornare in macchina, e fin dal primo giro sembrava che avessimo un buon punto di partenza su cui lavorare.

Il vincitore di 103 Gran Premi in carriera prosegue nella sua analisi: “La prima sessione di prove libere è stata buona. Abbiamo apportato alcune modifiche per le FP2 e non sono sicuro se abbiamo fatto progressi o meno, quindi stasera faremo una analisi nel dettaglio per indagare. Nel complesso, la vettura sembra più competitiva qui, quindi vogliamo mantenerla su questo livello e vedere se riusciamo a ottenere di più per domani”.

Foto: LaPresse