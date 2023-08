F1, Lewis Hamilton: “Oggi veloce quanto Verstappen, ma eravamo troppo indietro”

Lewis Hamilton si è dovuto accontentare della sesta posizione nel GP d’Olanda, appuntamento numero tredici del Mondiale 2023 di F1. L’ex Campione del Mondo si è reso protagonista di una significativa rimonta dove, partendo dalla tredicesima casella, si è trovato a battagliare con un bravo Carlos Sainz, il quale ha concluso la sua corso al quinto posto.

Una gara complicata quella del britannico, resa ostica anche dalla pioggia torrenziale che si è scagliata sul circuito. Il ritmo, tuttavia, è sembrato buono anche se è mancata la giusta strategia, così come dichiarato dallo stesso britannico in mixed zone: “Oggi avevo il ritmo. Ero veloce quanto Max in gara. Ma eravamo troppo indietro. Eravamo sesti, ma sicuramente sarebbe potuta andare meglio se avessimo preso le decisioni giuste”.

Il fuoriclasse della Mercedes ha quindi proseguito: “Oggi è stata quasi una redenzione, nel senso che ieri è stato terribile. Sono riuscito a gestire un po’ meglio la macchina oggi e ho superato un sacco di persone. Partire tredicesimo e risalire sesto mi ha reso felice. Non sono partito molto bene, ma sono abbastanza soddisfatto della gara che ho fatto. Potevo anche essere più in alto, non siamo rientrati presto e ne abbiamo pagato il prezzo”.

Foto: LaPresse