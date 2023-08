F1, Lewis Hamilton: “Felice del rinnovo. Dubbi sul ritiro? Mai avuti. Monza? Ora l’accoglienza qui è calorosa”

Lewis Hamilton è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Monza ci attende un weekend di grande importanza. Certo, il più grande motivo d’interesse sarà capire se davvero Max Verstappen sarà in grado di centrare il decimo successo consecutivo della sua annata, ma anche gli altri team avranno molto da dire sulla pista brianzola.

Tra questi, ovviamente, la Mercedes. La scuderia di Brackley, dopo un weekend olandese non trascendentale, proverà a rifarsi nei confini italici, su una pista nella quale ha dettato legge per molti anni, ma nella quale non vince ormai da 5 anni. L’ultimo successo porta proprio la firma del “Re Nero” nel 2018.

Nel corso della conferenza stampa odierna il sette volte campione del mondo ha preso il via, ovviamente, dal rinnovo con Mercedes fino al 2025 ufficializzato proprio oggi: “Dovrete sopportarmi ancora – sorride – Non posso essere più felice per questa notizia. Rinnovare con questo team era quello che volevo. Una squadra con la quale ho intrapreso un percorso lunghissimo e bello. Possiamo dire che abbiamo ancora alcune questioni in sospeso ma sappiamo che dovremo mettere in pratica tanto lavoro per tornare al vertice. Dubbi sul ritiro? No, mai. Ci sono alti e bassi com’è normale che sia, perchè è dura restare al vertice in F1, è uno sport molto difficile, ma non ho mai pensato di di fermarmi nonostante le difficoltà degli ultimi mesi”.

Hamilton ha vinto spesso a Monza rovinando la festa dei tifosi italiani ma, come spiega lo stesso pilota nativo di Stevenage, le cose sono migliorate. “L’accoglienza è cambiata tantissimo. Non ricordo se tanto tempo fa qui a Monza addirittura mi lanciarono dei gatti neri – sorride – Ad ogni modo per noi non era facile venire qui. Ora tutto è cambiato. La gente è calorosissima nei miei confronti e io non vedo l’ora di essere su un circuito che amo, in un Paese che adoro per mille motivi”.

Foto: LaPresse