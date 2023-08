F1 in tv, GP Olanda 2023: orari qualifiche TV8 e Sky, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, oggi saranno i cronometri a farla da padrone, con le qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani, su una pista nella quale è quanto mai complicato sorpassare.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00

Il sabato oranje scatterà alle ore 11.30 con la terza sessione di prove libere, mentre alle ore 15.00 inizierà la Q1 delle qualifiche. Il grande favorito sia per la pole position, sia per la gara di domani sarà, ovviamente, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, padrone di casa per eccellenza della gara, cercherà di riscrivere la storia. In caso di successo, infatti, il classe 1997 centrerebbe la nona vittoria consecutiva, andando a pareggiare il record di Sebastian Vettel datato 2013, con il pilota tedesco che vinse tutte le ultime nove uscite stagionali.

Alle sue spalle, come sempre, Sergio Perez, Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren cercheranno di farsi largo. Sul fronte di Charles Leclerc e Carlos Sainz occorrerà uno step in avanti di grande importanza. Per quanto visto ieri la SF-23 appare totalmente fuori fase e il set-up assomiglia molto ad un rompicapo.

Il sabato del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita della gara alle ore 20.55. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Zandvoort.

CALENDARIO GP OLANDA F1 2023 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 15.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); Sky Sport Summer (201) solo per le qualifiche. Prevista la differita solo delle qualifiche in chiaro su TV8 dalle ore 20.55, mentre le prove libere 3 saranno trasmesse esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it coprirà in chiaro esclusivamente le qualifiche in differita, non ci sarà la trasmissione della FP3, esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

