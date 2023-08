F1, il GP degli Stati Uniti di Austin pronto per il record: si attende mezzo milione di spettatori

Gli Stati Uniti sono sempre più la “terra promessa” per la Formula Uno. Da quando Liberty Media ha preso il timone della massima categoria del motorsport, il rapporto è diventato sempre più solido, con numeri che stanno davvero impressionando, incominciando dai tre appuntamenti ormai stabilizzati nel calendario.

Si è iniziato con il Gran Premio di Miami di maggio, quindi nella fase conclusiva della stagione vedremo il Gran Premio degli Stati Uniti di Austin il 22 ottobre, quindi la grandissima novità del Gran Premio di Las Vegas del 18 novembre. Già questo spiega perfettamente come gli States amino la Formula Uno.

Ma, come annunciato da ESPN, quello che vedremo al COTA – Circuit of the Americas potrebbe andare a scrivere una pagina di storia del motorsport. Dopo le 440.000 presenze del fine settimana disputato nel 2022, quest’anno si punterà addirittura alla fantascientifica quota del mezzo milione! Un traguardo che gli organizzatori avevano fissato per il 2024 ma che, a quanto pare, potrebbe già essere raggiunta tra pochi mesi.

Nella stagione in corso abbiamo già assistito ai numeri record del Gran Premio di Australia, con l’Albert Park di Melbourne gremito da oltre 400.000 spettatori nella tre-giorni in pista ma, a quanto pare, Austin andrà a sbriciolare queste cifre. Infine, come ben sanno FIA e Liberty Media, l’esordio di Las Vegas sarà il fiore all’occhiello di un appuntamento che andrà a inserirsi nelle tappe più glamour della stagione.

Foto: LaPresse