F1 in tv, GP Olanda 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Siamo pronti per il via ufficiale della seconda parte del Mondiale di Formula Uno 2023. Dopo la pausa agostana, infatti, torna in azione il Circus e lo farà con il weekend del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del massimo campionato del motorsport.

Si gareggerà sul tracciato di Zandvoort e, come nelle due edizioni precedenti, sarà una festa popolare per il padrone di casa numero 1, ovvero Max Verstappen. Il pilota olandese, reduce da ben 8 vittorie consecutive, andrà a caccia della vittoria numero 9, per pareggiare il record di Sebastian Vettel nel 2013.

Tutto sembra portare verso l’ennesimo monologo del portacolori della Red Bull, con tutti gli altri rivali alle sue spalle a sgomitare per un posto al sole. Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin (senza dimenticare Sergio Perez) cercheranno di opporsi allo strapotere di Super Max anche se, fino ad ora, nessuno c’è riuscito.

Il weekend del Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda FP2, qualifiche e gara, Sky Sport F1 (207) che seguirà ogni turno o sessione, come Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili le differite di qualifiche (sabato ore 21.00) e gara (domenica ore 18.00). In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche e gara. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Zandvoort.

PROGRAMMA GP OLANDA 2023

Venerdì 25 agosto

Ore 12.30-13.30 Prove libere 1

Ore 16.00-17.00 Prove libere 2

Sabato 26 agosto

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00-16.00 Qualifiche

Domenica 27 agosto

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

PROGRAMMA GP OLANDA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse