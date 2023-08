F1, George Russell: “Fallimento Mercedes nel 2023? Un giudizio lontano dalla realtà”

George Russell non ci sta. Alla vigilia del lungo weekend inerente al GP d’Olanda, tredicesima tappa del Mondiale 2023 di F1, il pilota della Mercedes ha voluto alzare la voce contro chi reputa la stagione della scuderia tedesca fallimentare.

Nello specifico, il pilota britannico, intervenuto nel classico media day del giovedì, ha voluto rimarcare con orgoglio la crescita del proprio team, facendo perno anche sulla seconda posizione nella classifica costruttori con 50 punti di differenza dalla seconda.

“Sento che come squadra siamo andati sempre più rafforzandosi in questa stagione. Alcuni ci hanno definito un fallimento – ha detto Russell – Definire il secondo posto in campionato, con 50 punti di vantaggio sul terzo in questo momento, è una cosa lontano dalla realtà”.

In ultimo Russell ha parlato del circuito olandese, reputandolo particolarmente adatto alle caratteristiche della sua monoposto: “Questi tipi di tracciato, ad alto carico aerodinamico, tendono ad andare bene per noi. A Budapest siamo stati veloci. Qui è probabilmente uno dei nostri circuiti più competitivi con, ovviamente, il Brasile”

