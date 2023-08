F1, Frederic Vasseur: “Abbiamo fatto prove di assetto, non siamo preoccupati per domani”

Far buon viso a cattivo gioco o essere consapevoli del proprio lavoro? Lo scopriremo. Un primo giorno da interpretare per la Ferrari quello a Zandvoort, sede del week end del GP d’Olanda, tappa di ritorno dalla pausa estiva del Mondiale 2023 di F1.

Le Rosse sono parse in vera difficoltà rispetto alla concorrenza e la classifica della FP2, che ha visto il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz fuori dalla top-10, ha dato un’indicazione. Tuttavia, per il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur, è presto per trarre conclusioni. Ai microfoni di Sky Sport, l’ingegnere francese ha voluto far chiarezza su quanto è accaduto.

“Abbiamo lavorato, facendo tanti test sugli assetti e anche per provare i nuovi pezzi che abbiamo portato. Ci siamo concentrati su questo piuttosto che sulla ricerca della prestazione pura. Ora dobbiamo mettere le cose insieme e soprattutto migliorare le nostre prestazioni sul giro secco“, ha affermato Vasseur.

“La simulazione del passo gara è stata discreta, per questo non siamo preoccupati in vista di domani e di domenica“, ha aggiunto il Team Principal del Cavallino Rampante.

Foto: LaPresse