F1, Lando Norris fiducioso: “Sono sicuro di poter lottare per stare davanti domani”

Un grande Lando Norris ha concluso in testa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort. Il britannico della McLaren si è tolto lo sfizio di firmare il miglior tempo con un margine di 23 millesimi su Max Verstappen e si candida ad essere il principale avversario della Red Bull in questo fine settimana neerlandese.

Queste le sue dichiarazioni al termine di un venerdì che ha dato ottimi riscontri: “Ho grande fiducia di rimanere nelle prime posizioni anche domani. Siamo tutti molto vicini e lo saremo anche nella giornata di domani. E’ una pista molto breve e sarà una questione di millesimi più che di centesimi domani, saremo tutti attaccati tra diverse scuderie, anche Alpine, AlphaTauri sono in lotta“.

“Questo equilibrio rende facile il fatto di potersi inserire davanti, ma altrettanto semplice uscire presto in qualifica in caso di errore. L’obiettivo è innanzitutto quello di arrivare nel Q3 e poi potremo essere eventualmente ricompensati se riusciremo a fare un buon lavoro. Sarà dura, però se non commetteremo errori possiamo stare davanti“.

Foto: Lapresse