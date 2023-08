F1, Alexander Albon: “Stiamo mantenendo un buon ritmo, sono ottimista”

Non senza sorprese, Alexander Albon è stato uno dei protagonisti delle prove libere del venerdì valide per il GP d’Olanda, tredicesima tappa del Mondiale 2023 di F1. Il pilota in forza alla Williams ha infatti conquistato una incoraggiante terza posizione in occasione della FP2, girando con un GAP di +0.269 rispetto a Lando Norris, primo con 1:11.33 davanti a Max Verstappen, secondo a +0.023.

Grande la soddisfazione del thailandese naturalizzato britannico, il quale ha espresso le sue sensazioni in conferenza stampa: “Il long run nelle FP1 è andato bene, mi è sembrato forte, le FP2 forse meno. È un po’ sorprendente. Sono sicuro che domani tutti faranno un passo più grande. Ovviamente cercheremo di tenere duro e mantenere questa posizione, ma vedremo”.

Albon ha quindi chiosato: “Stiamo ancora mantenendo un buon ritmo. Sarà molto teso, è sempre teso da queste parti. Voglio dire, non sono così pessimista, in realtà sono abbastanza ottimista”.

Foto: LaPresse