F1, Fernando Alonso: “Il mio rammarico più grande è non aver vinto il titolo con la Ferrari”

Fernando Alonso è uno dei piloti più importanti della Formula 1. Dopo aver iniziato la sua carriera più di 20 anni fa (nel 2001) con la Minardi, lo spagnolo si è tolto con il passare degli anni sempre più soddisfazioni nella principale categoria dell’automobilismo sportivo, tra cui la vittoria di due Mondiali con la Renault (2005 e 2006) e il raggiungimento del record di presenze in Formula 1, con ben 370 Gran Premi disputati.

Intervistato nel corso del nel podcast High Performance della BBC, Alonso ha analizzato quanto fatto finora da lui in Formula 1. L’iberico ha esordito parlando del suo più grande rammarico: “Vincere un titolo con la Ferrari, probabilmente questa è la prima cosa che sceglierei guardando indietro. Nel 2010 e 2012 eravamo a pochi giri dal successo, questo avrebbe cambiato molto la storia di alcune situazioni. Sicuramente è stato deludente perderli”.

Il classe 1981 ha poi aggiunto: “Un’altra cosa che rimpiango è non aver vissuto il momento, goduto di più la mia carriera. Quando mi guardo indietro vedo tante cose belle, amicizie e incredibili esperienze, ma penso che avrei dovuto godermele di più. Ho vinto i campionati in Brasile nel 2005 e 2006, ma fatico a ricordare qualcosa di quei momenti e questo è il tipo di cose che cambierei“.

Lo spagnolo, attualmente in forza all’Aston Martin, ha concluso parlando dei suo prossimi obiettivi: “Vorrei vincere il Mondiale ancora una volta, ma non è la mia priorità al momento. Proverò ancora a vincere la Dakar. Non che il terzo mondiale in F1 abbia meno importanza, ma vincere la Dakar è il mio obiettivo primario“.

