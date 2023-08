F1, Daniel Ricciardo verso il forfait in vista di Monza e Singapore. Frattura più complessa del previsto

Non sono purtroppo positivi gli ultimi aggiornamenti circa il rientro di Daniel Ricciardo, pilota in forza all’Alpha Tauri rimasto vittima di un brutto incidente durante le prove libere del GP d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Sembra infatti che l’australiano, il quale si è procurato una frattura al polso sinistro andando contro il muro della curva 3 del circuito di Zandvoort, sarà costretto a saltare i prossimi due appuntamenti della rassegna, il GP di Monza previsto in questo weekend e quello di Singapore (in programma al 17 settembre).

A rivelarlo è stato il consigliere della scuderia Helmut Marko, il quale ha fornito nuovi dettagli sulle condizioni di Daniel, decisamente più complesse rispetto alle prime previsioni: “Purtroppo la frattura è complicata, non è una frattura dritta – ha detto l’austriaco ai microfoni di Mototorsporttotal.com – questa sera avremo più certezze ma le cose di mettono male per i prossimi due Gran Premi“.

Non sprizza ottimismo neanche Franz Tost, team boss di Alphatauri: “Credo che Liam Lawson guiderà anche a Monza perché non credo che Daniel sarà pronto per la gara in Italia. Lo manderemo al simulatore questa settimana per testare le sue capacità“.

Ricordiamo che il sostituto Lawson ha terminato il GP d’Olanda al tredicesimo posto.

Foto: LaPresse