F1, Daniel Ricciardo costretto a rinunciare al GP d’Olanda: chi lo sostituirà

Una brutta notizia per Daniel Ricciardo, impegnato nel week end del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Il pilota australiano dell’AlphaTauri è stato protagonista di un incidente in curva-3, dopo 10 minuti dall’inizio del secondo turno di prove libere sul circuito di Zandvoort.

Ricciardo, giunto in una delle due sopraelevate della pista, è stato costretto a frenare bruscamente dopo aver trovato in traiettoria la McLaren MCL60 di Oscar Piastri, andato a sbattere contro le barriere della curva citata per evitare una Williams che stava procedendo all’interno della curva.

Daniel a sua volta ha optato per la traiettoria più esterna, ma non ha avuto il tempo di fare molto altro, andando a scontrarsi con le protezioni. Un impatto importante che ha provocato la rottura del polso della mano sinistra. L’alfiere dell’AlphaTauri, uscito dalla propria monoposto sulle sue gambe, ha subito compreso l’entità del danno e i controlli fatti nel più vicino ospedale hanno dato una conferma.

Per questo, in sostituzione dell’aussie, ci sarà uno dei piloti sotto contratto con Red Bull e prodotto dell’Academy di Milton Keynes, vale a dire il neozelandese Liam Lawson. Da verificare i tempi di recupero, tenendo conto che Ricciardo potrebbe saltare almeno un paio di GP, a meno di recuperi secondo tempistiche record. Trattandosi però di un’articolazione molto delicata, difficile prevedere che si correranno dei rischi.

