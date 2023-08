F1, clamorosa gaffe della Ferrari ai box: cosa è successo a Leclerc e quanti secondi ha perso

Caos al box Ferrari nelle prime battute del GP d’Olanda, round del Mondiale 2023 di F1. Il via della gara sul circuito di Zandvoort è stata caratterizzato dall’arrivo improvviso della pioggia tale da andare a sconvolgere i piani di tutti.

Leclerc, in lotta serrata con la McLaren di Oscar Piastri e con l’ala anteriore danneggiata poco dopo la partenza, ha deciso rientrare ai box per cambiare le gomme e montare le mescole intermedie. Una decisione che, a quanto pare, ha sorpreso il box della Rossa che non era pronto ad accogliere il monegasco, costretto a una pausa di più di 10″ (13″ per l’esattezza).

Un agire decisamente rivedibile del team di Maranello. Per questo Leclerc è rientrato tardivamente in pista, con l’ala danneggiata, alle spalle di piloti che avrebbe potuto tenere alle sue spalle. Un altro episodio che pone l’accento sulla confusione in Ferrari.

Faut vraiment être fort mentalement pour être fan de Ferrari et Leclerc #F1 | #DutchGP pic.twitter.com/rd6wH8sz8L — (@stookiOM) August 27, 2023

Foto: LaPresse