F1, Carlos Sainz in trattativa con Audi. La conferma del padre: “Ci sono contatti. Ferrari? Vedremo…”

Se ne parla ormai da mesi, ma il capitolo odierno segna un punto importante. Carlos Sainz sarebbe in trattativa con Audi, e la conferma arriva direttamente dal padre dello spagnolo. Carlos Sainz Senior, leggenda del rally, ha annunciato che l’attuale portacolori della Ferrari sta parlando con Audi in direzione del 2026, anno nel quale il colosso tedesco farà il suo debutto in Formula Uno.

“Naturalmente ci sono contatti, ma al momento non c’è nulla di concreto. Penso che per noi sia un momento da aspettare e vedere. Ma ovviamente, Audi, si stanno muovendo. Stanno lavorando duro. Hanno l’ambizione di diventare davvero bravi, molto velocemente, quindi si stanno muovendo in modo molto, molto forte”. (Fonte: Planet F1).

L’interesse di Audi verso Carlos Sainz si spiega, sia con le indubitabili capacità del pilota nativo di Madrid, soprattutto pensando allo sviluppo di una vittoria che sbarca in un nuovo mondo, sia perchè a capo del progetto c’è Andreas Seidl che conosce bene lo spagnolo sin dai tempi della McLaren. “Penso che Andreas abbia lavorato con Carlos per un paio d’anni alla McLaren, si conoscono molto bene e si sono divertiti molto lì. Penso che Seidl sia uno dei ragazzi che apprezza davvero di più Carlos e la qualità che riesce a ottenere con la velocità e il feedback, quindi penso che lo conosca molto bene. Prima di tutto penso che sia davvero positivo che l’Audi abbia fatto definitivamente il passo e penso che sarà sicuramente un buon posto in futuro”.

Sarà quindi Audi il futuro di Carlos Sainz, oppure le chance di rimanere ancora a Maranello sono ancora concrete? “Penso che con Carlos abbia ancora un anno di contratto e il suo desiderio, come ha affermato in precedenza, è quello di voler sapere cosa c’è oltre il 2024. Perché gli piacerebbe davvero iniziare il 2024 sapendo cosa succederà dopo. Questa è la sua priorità. Ecco perché penso che in questo momento anche Frederic Vasseur sia stato molto chiaro con tutti sul fatto che dovremmo aspettare e guardare la seconda parte del campionato. Quindi aspetteremo e vedremo”.

