Equitazione, Europei Milano 2023: l’ordine dei team per la prova a squadre

Meno di cinque ore al via degli Europei 2023 di salto a ostacoli, che si terranno all’interno della splendida cornice dell’Ippodromo di Milano.

L’organizzazione dell’evento ha reso nota l’estrazione e l’ordine dei team, che scenderanno sul campo di gara, per la prova a squadre che, giova ricordarlo, mette in palio tre pass olimpici verso Parigi 2024; con anche l’Italia coinvolta in questa caccia.

Saranno 15 le squadre coinvolte, con gli azzurri che saranno – nelle rotazioni – sempre gli ultimi a completare il giro, mentre ad aprire il concorso vi sarà la Svizzera; con le favorite Belgio, Svezia e Germania, rispettivamente in 4a, 9a e 11esima posizione. Di seguito l’ordine completo dei turni di rotazione del concorso a squadre, che si apre oggi con la prima rotazione, a partire dalle 13.15.

1 – Svizzera

2 – Francia

3 – Olanda

4 – Belgio

5 – Spagna

6 – Portogallo

7 – Polonia

8 – Ungheria

9 – Svezia

10 – Gran Bretagna

11 – Germania

12 – Danimarca

13 – Austria

14 – Irlanda

15 – Italia

Questo il commento di Marco Porro, chef d’equipe del Team Italia: “Va benissimo partire per ultimi, nel giro di quindici squadre. Non è una gara di Coppa delle Nazioni, da giocarsi sulle due manche secche, e quindi il sorteggio incide poco o nulla.

