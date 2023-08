Equitazione, Europei 2023: le favorite per la prova a squadre. Svezia, Germania, Belgio e Svizzera

All’inizio degli Europei 2023 di salto a ostacoli, che si terranno all’Ippodromo di Milano, manca sempre di meno e l’attesa e la tensione positiva per un evento del genere cresce progressivamente.

Tutto in cinque giorni: le medaglie individuali del concorso, ma soprattutto quelle della prova a squadre dove, oltre alle posizioni sul podio, saranno importanti anche quelle della “seconda parta” della classifica, perché i risultati dell’impianto meneghino assegneranno alle nazionali che non l’hanno ancora fatto ben tre pass verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ma quali saranno le favorite della prova a squadre? Diciamolo subito, per sgomberare il campo da false aspettative: l’Italia non è certamente in questa lista. L’obiettivo della pattuglia azzurra è quella di ottenere invece il pass olimpico per tornare a calcare la scena a “Cinque Cerchi” vent’anni dopo Atene 2004.

Per oro, argento e bronzo invece da tenere d’occhio saranno le squadre di Svezia, che può contare sulla classe di Henrik von Eckermann, il numero uno al mondo, Germania, con i teutonici che non salgono sul tetto d’Europa dal 2011, Belgio, capace di vincere a Rotterdam nel 2019 e di fare bronzo due anni fa a Riesenbeck, e Svizzera, squadra campione in carica, però ancora a caccia del pass olimpico.

Vedremo quindi quale nazione potrà fregiarsi del titolo europeo venerdì 1 settembre, momento in cui verrò eletta la nuova regina continentale del salto a ostacoli.

Foto: AP Photo/Andrew Medichini