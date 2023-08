Empoli-Verona, prima giornata Serie A: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming

Sabato 19 agosto inizierà il campionato per Empoli e Verona: alle 18.30 le due squadre vorranno ottenere i tre punti messi in palio dalla prima giornata della Serie A 2023-2024 per dare il via nel modo giusto a questa stagione.

L’Empoli di Paolo Zanetti si è decisamente rinnovato in vista della terza stagione consecutiva nella massima categoria: i toscani hanno già aperto l’anno ieri sera, in Coppa Italia, con il match contro il Cittadella al Castellani, e si sta preparando in vista del debutto in Serie A. Gli azzurri hanno visto andar via delle colonne portanti della squadra come Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi, le cui cessioni hanno generato plusvalenze importanti da sommare a quelle già ottenute negli anni precedenti.

Il Verona del nuovo allenatore Marco Baroni ha come obiettivo quello di disputare una stagione più tranquilla rispetto a quella precedente: l’anno scorso infatti i veneti hanno ottenuto la salvezza solamente dopo aver vinto lo spareggio salvezza con lo Spezia, al termine di un campionato deludente, in cui gli scaligeri hanno occupato costantemente i bassifondi della classifica. La speranza dei tifosi gialloblu è che l’arrivo di nomi esperti come quelli di Riccardo Saponara e Federico Bonazzoli possa garantire maggior efficacia offensiva a un reparto che nel 2023 ha sofferto tantissimo.

La sfida tra Empoli e Verona, prima giornata di Serie A, il cui via è programmato per le 18.30 del 19 agosto allo Stadio Carlo Castellani di Empoli (FI), sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO EMPOLI-VERONA SERIE A 2023-2024

Sabato 19 agosto:

Ore 18.30 Empoli-Verona – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA EMPOLI-VERONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

