Empoli-Friburgo oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Decisamente intrigante l’ultimo impegno del suo precampionato per l’Empoli di Paolo Zanetti: alle 15.30 di quest’oggi i toscani sfideranno una delle compagini più in crescita del campionato tedesco, il Friburgo, squadra che, nella stagione in procinto di iniziare, giocherà l’Europa League.

I toscani, il cui debutto ufficiale è programmato il 12 agosto contro il Cittadella in Coppa Italia, hanno disputato sin qui quattro match prestagionali: dopo le due vittorie agevoli contro il Calcio Castelfiorentino e il Certaldo, squadre dilettantistiche della zona, gli azzurri hanno perso per 2-1 la sfida contro l’Heidenheim, club neopromosso in Bundesliga, e con il medesimo punteggio battuto il Lille, ottenendo una vittoria di assoluto prestigio.

L’avversario odierno è sicuramente quello più ostico di questa prestagione, almeno sulla carta: il Friburgo ha sfiorato l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, concludendo lo scorso campionato al quinto posto: i tedeschi hanno disputato in questa preseason tre incontri, ottenendo una vittoria, un pareggio e una sconfitta, rispettivamente con Grasshoppers, Strasburgo e Wolfsburg.

La sfida tra Empoli e Friburgo, il cui via è programmato per le 15.30 allo stadio Europa-Park Stadion di Friburgo (Germania), non sarà trasmessa né in tv, né in streaming.

CALENDARIO EMPOLI-FRIBURGO OGGI

Ore 15.30 Empoli-Friburgo.

PROGRAMMA EMPOLI-FRIBURGO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Foto: Lapresse