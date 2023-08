Editoria, il 7 settembre si assegna il premio letterario Invictus 2023

Lo sport italiano è più vivo che mai, come testimoniano i continui trionfi internazionali delle nostre e dei nostri azzurri in molteplici discipline sportive. Lo stesso si può dire della parte culturale dello sport, nello specifico della letteratura sportiva che, ormai da qualche anno, sembra vivere una vera e propria primavera, come testimoniato dalle centinaia di titoli che escono ogni anno editi dalle piccole così come dalle più grandi e note case editrici nazionali.

Un movimento culturale che ha intercettato quattro anni fa Giovanni Di Giorgi, editore della Lab DFG, casa editrice specializzata nella letteratura sportiva, che ha ideato il Premio Letterario Sportivo Invictus, divenuto in così pochi anni il premio a tema più importante d’Italia. Un premio che ha come “Ambassador” il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, a testimonianza dell’alto valore che rappresenta nel mondo della cultura sportiva.

E’ un premio unico, in quanto assegna alla cinquina finalista un montepremi sia all’autore sia alla casa editrice, e oltre ai cinque vincitori premia anche altri sei autori con il riconoscimento di Extra Invictus. A scegliere il vincitore della quarta edizione sarà una giuria di altissimo profilo composta dal bicampione olimpico Davide Tizzano, presidente di giuria, i giornalisti sportivi Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Matteo Marani, Sandro Fioravanti, Stefano Bizzotto, Dario Ricci e Xavier Jacobelli, campioni e dirigenti del mondo sportivo come l’ex martellista azzurra e attuale Vice Presidente vicaria del CONI Silvia Salis, la quindici volte campionessa italiana di basket e Presidente della commissione nazionale atleti del CONI Raffaella Masciadri, il campione olimpico di pentathlon moderno Daniele Masala, il dirigente della Federcalcio e apprezzato autore Mauro Grimaldi, la campionessa mondiale di kickboxing Elena Pantaleo, la grande campionessa di pallamano Cristina Lenardon, il direttore generale dell’Istituto per il Credito Sportivo Lodovico Mazzolin e il Presidente della Banca Popolare del Lazio Edmondo Maria Capecelatro.

La serata di gala, durante la quale sarà decretato il vincitore dell’edizione 2023, si svolgerà giovedì 7 settembre a Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, dove si riunirà la giuria per assegnare le preferenze ai cinque autori che, sono stati selezionati quali finalisti tra gli oltre 100 autori che hanno partecipato al premio.

I FINALISTI DEL PREMIO LETTERARIO INVICTUS 2023

Un gioco da ragazzi, di Bruno Conti con Giammarco Menga (Rizzoli)

Pantani per sempre, di Davide De Zan (Libreria Pienogiorno)

Una squadra, di Domenico Procacci (Fandango Libri)

Entra in gioco con la testa, di Nicoletta Romanazzi (Longanesi)

Vittorio Pozzo – Il padre del calcio italiano, di Dario Ronzulli (Minerva)

ALBO D’ ORO PREMIO INVICTUS

2020 La via perfetta, di Daniele Nardi, con Alessandra Carati

2021 ex-aequo La cena degli dei di Marino Bartoletti (Gallucci) e Le Canaglie, di Angelo Carotenuto (Sellerio)

2022 Il diamante è per sempre, di Mario Salvini (Terre di Mezzo)