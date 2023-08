Dove vedere Roma-Tolosa oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

Sesto impegno prestagionale per la Roma di José Mourinho: alle 19.30 di quest’oggi, i capitolini affronteranno i francesi del Tolosa, squadra che parteciperà, come i giallorossi, alla prossima edizione dell’Europa League.

A due settimane dall’inizio ufficiale del campionato, la Roma è rientrata a Trigoria dopo i giorni trascorsi nella regione dell’Algarve, in Portogallo, e si appresta a limare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio contro la Salernitana all’Olimpico. Per la sfida di oggi, lo Special One non potrà contare, oltre ai lungodegenti Tammy Abraham e Marash Kumbulla, su Nemanja Matic, il quale non partirà insieme ai compagni per la trasferta.

La sfida tra Roma e Tolosa, il cui via è programmato per le 19.30 allo Stadium de Toulouse di Tolosa (Francia), sarà trasmessa in streaming da Dazn, mentre non sarà possibile la visione in tv.

