Dove vedere Napoli-Girona oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

Il nuovo Napoli di Rudi Garcia, oggi mercoledì 2 agosto, scenderà in campo per disputare una gara amichevole. I partenopei sono in piena fase pre-stagionale e si stanno preparando all’esordio nella Serie A 2023/2024 contro il Frosinone previsto per sabato 19 agosto allo Stirpe. Gli azzurri dovranno riconfermarsi e lottare durante tutto il corso della stagione per difendere il tricolore che, lo scorso anno e dopo 33 anni, sono riusciti a ricucire sul petto.

Osimhen e compagni, in data odierna e a partire dalle 18.30, calcheranno il terreno di gioco di Castel di Sangro e, di fronte, avranno il Girona. La formazione spagnola nel 2022/2023, ha portato avanti un buon campionato ne LaLiga, raggiungendo il decimo posto stagionale. Insomma dopo l’Anaune Val di Non e la SPAL, il Napoli, avrà modo di confrontarsi contro una squadra importante composta da ottimi giocatori.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con Meret tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo Anguissa e Zielinski più arretrati, troveranno davanti Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Unica punta il capocannoniere della scorsa Serie A, Osimhen. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Girona, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251 (in pay per view).

CALENDARIO NAPOLI-GIRONA (OGGI)

Mercoledì 2 agosto

Ore 18.30 – Napoli-Girona – Diretta tv su Sky Sport 251 (in pay per view)

PROGRAMMA NAPOLI-GIRONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Napoli-Girona:

Diretta tv: Sky Sport 251 (in pay per view).

Sky Sport 251 (in pay per view). Diretta streaming: –

Foto: LaPresse