Dove vedere la Champions League 2023-2024? Sky, Mediaset o DAZN: canali esatti, programma, calendario, palinsesto tv e streaming

Segnatevi questa data: 19 settembre. Cosa succederà in quella serata? Semplice, scatterà la Champions League 2023-2024. La massima competizione europea per club è pronta per trovare la squadra che succederà al Manchester City che, lo scorso 10 giugno, ha vinto la Finale di Istanbul contro l’Inter.

A questo punto, concentriamoci sulla nuova stagione che vedrà al via per l’Italia il Napoli, Milan, Inter e Lazio. Quali saranno le date? Il 31 agosto verranno sorteggiati i gironi e il 19 e il 20 settembre andrà in scena la prima giornata del torneo che si concluderà il primo giugno 2024 con la Finale di Wembley.

DOVE SEGUIRE LA PROSSISMA CHAMPIONS LEAGUE IN TV

Iniziamo da Sky che ha i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League. I match saranno visibili anche in streaming su SkyGO e NOW TV.

Passiamo al capitolo Amazon. La piattaforma, tramite Prime Video, si è assicurata i diritti televisivi per mandare in diretta le 16 migliori partite del mercoledì sera per turno di ogni stagione di Champions League.

Capitolo Mediaset. La rete si è assicurata i diritti per trasmettere 121 dei 137 match complessivi. Di questi, 104 saranno visibili in diretta streaming pay su Mediaset Infinity+ mentre le altre 17 partite visibili in diretta in chiaro su Canale 5.

Andiamo, quindi, a conoscere nello specifico il programma completo della prossima edizione.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 – Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 – Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 – Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 – Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 – Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 – Ritorno semifinali

1 giugno 2024 – Finale a Wembley, Londra

