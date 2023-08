Dove vedere in tv i Mondiali di atletica 2023: canale in chiaro, programma, streaming

I Mondiali 2023 di atletica leggera andranno in scena a Budapest (Ungheria) dal 19 al 27 agosto. Sarà la capitale magiara a ospitare la 19ma edizione della rassegna iridata, che arriva a un solo anno di distanza dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia un evento altamente spettacolare, con le più grandi stelle del panorama internazionale pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista delle medaglie. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi importanti soddisfazioni ed essere grande protagonista.

Gianmarco Tamberi andrà a caccia del colpaccio nel salto in alto, Marcell Jacobs proverà a inventarsi una magia sui 100 metri, Antonella Palmisano e Massimo Stano puntano a fare centro nella marcia dove anche Francesco Fortunato potrà giocarsi delle opportunità, Larissa Iapichino può volare nel salto in lungo, Zane Weir e Leonardo Fabbri hanno i mezzi per brillare nel getto del peso, Mattia Furlani sarà un outsider nel salto in lungo.

I Mondiali 2023 di atletica leggera potranno essere seguiti su ben tre emittenti differenti. L’evento sarà infatti trasmesso gratis e in chiaro sulle reti Rai (Rai 2 e RaiSportHD); per gli abbonati sui canali Sky (Sky Sport Summer e Sky Sport Arena) e su Eurosport 1-2. Ovviamente garantita anche al copertura streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN. Una triplice modalità per non perdersi davvero nulla di uno degli eventi più attesi dell’estate.

Dove vedere in tv i Mondiali di atletica 2023? Di seguito la guida completa e dettagliata, giorno per giorno, ora per ora per sapere come seguire la rassegna iridata con tutti i canali in chiaro e il programma specifico.

DOVE VEDERE IN TV I MONDIALI 2023 DI ATLETICA

sabato 19 agosto

Rai 2: 8.40-10.10; RaiSport: 10.10-14.50; Rai 2: 18.40-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 8.40-14.50; Sky Sport Arena: 19.00-22.45; Sky Sport 257: 20.30-21.45 (finale peso maschile)

Eurosport 1: 8.45-15.00 e 18.30-22.30

domenica 20 agosto

Rai 2: 7.00-8.45; RaiSport: 8.45-11.45; RaiPlay 3: 8.45-13.50; Rai 2: 16.30-19.40

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 7.05-14.00; Sky Sport Summer: 16.00-20.00; Sky Sport Arena: 16.45-18.20 (finale lungo femminile)

Eurosport 1: 7.15-14.00 e 16.00-19.30

lunedì 21 agosto

Rai 2: 18.35-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.40-22.15; Sky Sport Summer: 22.15-22.45

Eurosport 1: 18.30-22.30

martedì 22 agosto

Rai 2: 18.35-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.35-21.00; Sky Sport Arena: 21.00-22.45; Sky Sport Action: 19.45-21.20 (finale alto maschile)

Eurosport 1: 18.00-22.30

mercoledì 23 agosto

RaiSport: 9.55-13.30; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 10.00-13.30; Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 18.35-21.00; Sky Sport Arena: 21.00-22.45

Eurosport 1: 10.00-13.30 e 18.30-22.30

giovedì 24 agosto

Rai 2: 6.50-10.10; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-10.15; Sky Sport Summer: 18.50-22.45; Sky Sport Arena: 19.25-21.00 (finale lungo maschile)

Eurosport 1: 6.55-10.15 e 18.30-22.30

venerdì 25 agosto

RaiSport: 10.00-13.00; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Arena: 10.00-13.00; Sky Sport Summer: 18.30-22.45

Eurosport 1: 10.00-13.30 e 18.45-22.30

sabato 26 agosto

Rai 2: 6.50-9.30; RaiSport: 9.30-12.45; Rai 2: 18.55-20.30; RaiSport: 20.30-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-12.45; Sky Sport Arena: 18.50-22.45

Eurosport 1: 7.00-12.45 e 20.50-22.30

domenica 27 agosto

Rai 2: 6.50-9.30; RaiSport: 20.00-21.00; Rai 2: 21.00-22.00

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena: 6.50-9.30; Sky Sport Arena: 19.30-22.45

Eurosport 1: 7.00-9.45 e 19.30-22.30

Foto: FIDAL/Colombo