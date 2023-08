Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari 17 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

È arrivato il momento di fare sul serio. Oggi, giovedì 17 agosto, cominciano ufficialmente i Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo, rassegna quest’anno in scena in Azerbaijan, nello specifico nella Capitale Baku. Nella giornata odierna faranno il loro esordio gli specialisti dello skeet, alle prese con la prima tranche di qualificazione.

L’Italia sarà della partita con una compagine estremamente competitiva e con tutte le carte in regola per poter disputare una rassegna iridata da protagonista assoluta. In campo maschile infatti ci saranno Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Erik Pittini, mentre nella categoria femminile cercheranno di fare la voce grossa Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti.

La lunga giornata comincerà per entrambe le categorie alle ore 6:00 italiane. Gli uomini spareranno su 75 piattelli, mentre le donne su cinquanta.

Ricordiamo che la ISSF trasmetterà in diretta soltanto le Finali delle cinque specialità olimpiche. Pertanto, trattandosi di qualificazione, non sarà possibile assistere in tv o in streaming al segmento di oggi. Di seguito tutti i dettagli.

MONDIALI TIRO A VOLO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Uomini

Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Erik Pittini

Donne

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti

MONDIALI TIRO A VOLO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (GIOVEDI’ 17 AGOSTO)

Giovedì 17 agosto

06.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli)

06.00 Qualificazioni skeet donne (75 piattelli)

MONDIALI TIRO A VOLO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport

Foto: FITAV