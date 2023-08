Dove si vede la Coppa Italia 2023-2024 in tv? Canali esatti, tabellone, calendario, programma, date

La Coppa Italia ha aperto i battenti per la stagione 2023/2024. Da oggi, 11 agosto, inizia la strada per la coppa nazionale per succedere all’Inter, campione due volte di fila; fino al 14 si svolgeranno i trentaduesimi di finale, con dodici delle venti squadre di massima serie che saranno impegnate in questi quattro giorni.

Le sedici partite saranno trasmesse, in alternanza, tra Italia Uno, al numero 6 del Digitale Terrestre, e Canale 20, altro canale della famiglia Mediaset. Anche tutte le altre partite della Coppa Italia saranno trasmesse su questi due canali, poiché Mediaset ha acquisito i diritti di tutte le sfide valevoli per la Coppa Italia.

In streaming invece saranno disponibili su Mediaset Infinity, piattaforma streaming di Mediset, tutti in visione gratuita. Pubblichiamo tutto il tabellone della Coppa Italia 2023/2024, che terminerà il 15 maggio con la finale che verrà disputata allo Stadio Olimpico di Roma.

COPPA ITALIA 2023-2024, IL CALENDARIO

11-14 agosto

Trentaduesimi di finale

11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA Canale 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI Canale 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA Canale20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO Canale 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE Canale 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) Canale 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’ Italia 1

1 novembre

Sedicesimi di finale

Vincente Bologna-Cesena VS Vincente Verona-Ascoli

Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro-Udinese

Vincente Monza-Reggiana VS Vincente Genoa-Modena

Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò-Torino

6-20 dicembre 2023, 10-17 gennaio 2024

Ottavi di finale

INTER VS Vincente Bologna-Cesena VS Vincente Verona-Ascoli (1)

FIORENTINA VS Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma (2)

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia VS ATALANTA (3)

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro-Udinese VS MILAN (4)

LAZIO VS Vincente Monza-Reggiana VS Vincente Genoa-Modena (5)

ROMA VS Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone (6)

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol VS JUVENTUS (7)

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò-Torino VS NAPOLI (8)

31 gennaio 2024

Quarti di finale

Vincente Ottavo 1 VS Vincente Ottavo 2 (9)

Vincente Ottavo 3 VS Vincente Ottavo 4 (10)

Vincente Ottavo 5 VS Vincente Ottavo 6 (11)

Vincente Ottavo 7 VS Vincente Ottavo 8 (12)

3-24 aprile 2024

Semifinali

Vincente Quarto 9 VS Vincente Quarto 10

Vincente Quarto 11 VS Vincente Quarto 12

15 maggio 2024

Finale

COPPA ITALIA 2023-2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Canale 20, Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse