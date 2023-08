Cos’è successo a Mathieu van der Poel ai Mondiali di mountain bike? Perché si è ritirato, addio impresa

Mathieu van der Poel è caduto nelle prime battute del cross-country in occasione dei Mondiali 2023 di mountain bike. Il fuoriclasse olandese si era presentato ai nastri di partenza con un obiettivo leggendario: conquistare la terza maglia iridata in tre discipline differenti nella stessa stagione, dopo che in inverno aveva trionfato nel ciclocross e che domenica scorsa si era imposto nella prova in linea su strada. Il 28enne è volato a terra dopo appena tre minuti di gara, quando era in corso di svolgimento il giro di lancio.

Mentre stava affrontando una complicata curva a destra, l’alfiere della Alpecin è scivolato: ha perso il controllo della ruota anteriore ed è caduto. Mathieu van der Poel, che era scattato dalla quarta fila, stava iniziando il tentativo di rimonta per riportarsi nelle posizioni di vertice e cercare il bersaglio grosso. L’atleta non è poi ripartito e ha deciso di ritirarsi, vedendo già compromesso il proprio sogno di gloria e non volendo compromettere la propria condizione fisica.

Non sembrano esserci particolari infortuni per Mathieu van der Poel, che era caduto anche domenica scorsa mentre era solitario all’attacco e si stava involando verso la maglia arcobaleno (poi effettivamente indossata). Ricordiamo che l’olandese era scivolato anche durante il primo giro del cross-country alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tornando poi a gareggiare su strada e chiudendo al terzo posto la Parigi-Roubaix vinta dal nostro Sonny Colbrelli.

