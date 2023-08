Ciclismo, Lorenzo Milesi dopo il quinto posto ai Mondiali: “Ho speso troppo, nel finale non avevo gambe”

Lorenzo Milesi ha provato strenuamente a prendersi un’altra medaglia nella categoria Under 23 dopo il successo nella prova a cronometro. A Glasgow ha provato a fare di tutto, entrando nella fuga del mattino che si è poi rivelata quella giusta, ma perdendo poi il treno giusto per giocarsi il successo, non seguendo lo scatto di Axel Laurance che andrà poi a vincere il titolo iridato.

Non c’è collaborazione con gli altri, con l’azzurro del Team DSM che, dopo essere stato sempre attivo ha provato anche lo scatto su Montrose Street per provare a prendersi almeno l’argento, ma senza riuscirci. Alla fine deve lottare in uno sprint, ma è solo quinto, battuto dal portoghese Morgado e allo slovacco Svrcek.

“Una gara dura sin dall’inizio – ha affermato Milesi ai microfoni di Rai Sport – ho provato immediatamente ad entrare nel gruppo in fuga, sapevo che sarebbe stato abbastanza forte da arrivare fino all’arrivo se fossimo arrivati con un minuto nel circuito“.

Il campione del mondo under 23 a cronometro è poi critico verso sé stesso: “Credo di aver sprecato troppe energie per il secondo posto, ho provato ad attaccare non riuscendo a staccarli. Le gambe alla fine erano quel che erano, mi sono mancate un po’ nel finale. È andata come è andata“.

Foto: Federciclismo