Cos’è successo a Filippo Zana? L’azzurro costretto a ritirarsi dalla Vuelta a España

Durante la tappa numero 5 della Vuelta a España 2023, è arrivata la notizia del ritiro di Filippo Zana. L’ex-Campione Italiano ha dovuto abbandonare la corsa spagnola in una giornata molto difficile per il suo team Jayco AlUla che in partenza di tappa aveva dovuto rinunciare anche al capitano Eddie Dunbar.

Se l’irlandese ha dovuto salutare per una sfortunatissima caduta nel tratto di avvicinamento al km 0, il motivo del ritiro di Zana è di tutt’altra natura: lo stesso team australiano ha infatti confermato che l’azzurro ha dovuto fermarsi a causa di problemi di stomaco.

Questo il comunicato del Team Jayco AlUla: “Sfortunatamente Filippo Zana ha dovuto abbandonare la corsa durante la tappa numero 5 a causa di problemi di stomaco. Provvederemo a dare ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni al termine della tappa”.

Una Vuelta che si conferma maledetta per la Jayco, con la caduta di massa durante la sciagurata cronosquadre d’apertura, e per Zana, subito uscito di classifica perché in condizioni ancora non perfette. Per ora il programma di corse dell’azzurro non prevede altri appuntamenti per il 2023, ma ovviamente questo ritiro può cambiare i programmi.

Foto: Sprintcycling