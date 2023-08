Cosa è successo oggi alla Vuelta a España 2023: la fuga bidone che ha rivoluzionato la classifica

È appena terminata una tappa (la sesta) a dir poco spettacolare alla Vuelta a España 2023. È successo praticamente di tutto, ma ciò che ha più colpito è stata sicuramente la foltissima fuga che ha caratterizzato la frazione odierna. A evadere dal gruppo sono stati infatti oltre 40 corridori, che hanno poi preso via via sempre più il largo.

Il gruppo ha inizialmente provato a limitare i danni e successivamente ha cercato di recuperare più tempo possibile con una grande accelerazione a circa 50 km dall’arrivo, ma i battistrada hanno resistito bene e con il passare dei chilometri hanno messo sempre più al sicuro la possibilità di giocarsi la vittoria di tappa e non solo.

Non solo il successo di tappa perché tra i fuggitivi erano presenti anche diversi uomini ancora ampiamente in classifica prima della tappa odierna. Ecco dunque che molti hanno provato a guadagnare più tempo possibile sui big e per diversi è andata molto bene.

Tra questi quelli che hanno tratto maggior guadagno da questa azione da lontano sono stati sicuramente Sepp Kuss e Lenny Martinez. Lo statunitense, 12° in classifica generale con un distacco di 55” dal leader Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) prima della tappa odierna, ha vinto la frazione grazie a una grande azione sulla salita finale e ha guadagnato più di tutti, risalendo addirittura fino in seconda piazza, mentre il giovanissimo francese (classe 2003), terzo prima di oggi con 17” di ritardo dalla vetta, è arrivato secondo oggi ed è andato a prendersi la maglia rossa con un vantaggio di 8” proprio su Kuss.

Oltre a loro, hanno beneficiato della fuga bidone soprattutto anche lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates), ora terzo (+6 posizioni) con 51” di ritardo da Martinez, l’olandese Wout Poels (Bahrain – Victorious), adesso quarto (+11) a 1’41”, il belga Steff Cras (TotalEnergies), quinto (+9) a 1’48”, lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain – Victorious), sesto (+16) a 1’58”, l’ecuadoriano Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA), settimo (+9) a 2’06” e lo spagnolo David De La Cruz (Astana Qazaqstan Team, ottavo (+10) a 2’23”.

E i big? L’ormai ex leader Evenepoel, che è arrivato al traguardo con un ritardo di 3’24” da Kuss, è sceso in nona posizione a 2’47” dalla vetta, mentre gli altri due principale favoriti Primoz Roglic e Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), giunti oggi all’arrivo entrambi con un distacco di 2’52” dal primo, sono caduti rispettivamente dalla quarta all’11ma posizione a 2’52” dalla vetta e dalla settima alla 12ma a 2’58”. Da segnalare che tra Evenepoel e la coppia della Jumbo è rimasto l’iberico Enric Mas (Movistar), oggi 23° a 3’16” e ora 10° (-8) in classifica generale a 2’50” da Martinez. Più indietro invece il giovane spagnolo Juan Ayuso (UAE Team Emirates), che dopo il 20° posto odierno a 2’59” dal vincitore è sceso in 14ma piazza (-6) in classifica generale a 3’06” dal primo posto.

Foto: Eurosport