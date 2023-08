Cosa cambia nel ranking ATP con l’eliminazione di Rune? Sinner potrebbe superarlo, ma deve fare tanta strada

Jannik Sinner inizierà oggi il proprio cammino agli US Open 2023. L’altoatesino (n.6 del mondo) è tra i giocatori più attesi dell’intero torneo, essendo tra quelli che nell’ultimo periodo è riuscito a esprimersi al meglio sul cemento outdoor, come il recente successo nel Masters1000 di Toronto ha evidenziato. Il 22enne nostrano esordirà contro il tedesco Yannick Hanfmann e sarà chiamato a una prestazione consistente.

Sinner ha l’ambizione di andare il più avanti possibile, anche se il suo percorso è assai difficoltoso. Inoltre, Jannik, in classifica mondiale, ha 360 punti che vanno in scadenza per i quarti di finale raggiunti l’anno passato in questo torneo. Considerato che la presenza al primo round vale 10 punti, il tutto si è tradotto in -350 punti rispetto all’ultimo aggiornamento di classifica (4295 punti, n.6 del ranking).

Sinner ha chance per ambire al n.4 del ranking, considerata l’uscita di scena del danese Holger Rune di ieri? La risposta è sì, ma l’altoatesino dovrà spingersi molto avanti. Facendo i conti, per poter ambire alla posizione di n.4, eguagliando il primato in casa Italia di Adriano Panatta nel 1976, Jannik dovrà raggiungere almeno le semifinali, considerando anche cosa farà il greco Stefanos Tsitsipas, che lo precede in classifica ed è ancora in corsa nel torneo di New York.

Un successo nello Slam, invece, potrebbe tradursi nella posizione n.3 del ranking e chiaramente si entrerebbe in un’altra dimensione. A questo punto, non resta che attendere i riscontri sul campo.

RANKING ATP AGGIORNATO

1. Novak Djokovic SRB 9840 punti

2. Carlos Alcaraz ESP 7825 punti

3. Daniil Medvedev RUS 6090 punti

4. Holger Rune DEN 4710 punti

5. Stefanos Tsitsipas GRE 4615 punti

6. Jannik Sinner ITA 4295 punti

7. Andrey Rublev RUS 4165 punti

8. Taylor Fritz USA 3640 punti

9. Casper Ruud NOR 3560 punti

10. Alexander Zverev GER 2680 punti

RANKING JANNIK SINNER / US OPEN 2023

Primo turno: 4295 punti (n.6 ATP virtuale)

Secondo turno: 4330 punti (n.6 ATP virtuale)

Terzo turno: 4375 punti (n.6 ATP virtuale)

Ottavi di finale: 4465 punti (n.6 ATP virtuale)

Quarti di finale: 4645 punti (n.5 ATP virtuale)

Semifinale: 5005 punti (n.4 ATP virtuale)

Finale: 5725 punti (n.4 ATP virtuale)

Vittoria titolo: 6285 punti (n.3 ATP virtuale)

Foto: LaPresse