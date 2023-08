Conviene comprare Retegui al Fantacalcio? Quanti soldi costa e quanti gol può segnare: occhio all’asta

19 e 23. No, non stiamo consigliando numeri del lotto da giocare sulla ruota di Genova, ma qualcosa che interessa comunque alla città ligure. Stiamo parlando dei numeri di Mateo Retegui, neo-acquisto del Genoa, il centravanti che, nelle idee di mister Alberto Gilardino, dovrà sospingere il Grifone verso la salvezza a suon di gol.

Cosa significano quei numeri? È presto detto. Il 19 sarà il numero di maglia che accompagnerà l’italo-argentino nella sua nuova avventura in maglia rossoblù, mentre il 23 è la quotazione iniziale del classe 1999 a livello di Fantacalcio. Una 14a posizione complessiva nel reparto offensivo, a braccetto con Thuram dell’Inter e un credito sotto a Giroud e Sanabria.

Una quotazione importante per l’attaccante, anche, della Nazionale italiana, con la quale ha già messo a segno 2 reti contro Malta e Inghilterra nelle qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Ma, senza scomodare con largo anticipo la manifestazione continentale, come comportarsi con l’ex punta di Boca Juniors e Tigre a livello di Fantacalcio?

Scommetterci ciecamente, oppure centellinare con accuratezza la spesa? Iniziamo con il dire che Mateo Retegui avrà la maglia da titolare assicurata e che molto della salvezza del Genoa passerà dai suoi piedi. I gol, quindi, non dovrebbero mancare. Ma, ed è un grosso “ma”, l’italo-argentino è il classico centravanti che ha bisogno di cross e passaggi illuminanti per andare a rete. Non è uno di quelli che si crea da solo le occasioni. Senza un Grifone di qualità, anche lui potrebbe faticare. Se la squadra saprà girare a dovere il bottino potrebbe essere comodamente da doppia cifra. L’acquisto è consigliabile, ma prima forse sarebbe meglio attendere le mosse di mercato del club rossoblù. Senza una squadra di livello al suo fianco, infatti, il bomber classe 1999 potrebbe faticare.

Foto: LaPresse