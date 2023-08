Conviene comprare Lukaku al Fantacalcio? Le possibili aste a campionato in corso e quanto può costare

Romelu Lukaku sembrerebbe a un passo dal tornare in Italia, ma con una maglia diversa da quella dell’Inter: il belga è infatti molto vicino a trasferirsi a Roma, sponda giallorossa, dove ritroverebbe Josè Mourinho, il quale ha già avuto a che fare con Big Rom tra Chelsea e Manchester United. Un colpo che, oltre a accendere le fantasie dei tifosi romanisti, stuzzica molto anche i fantallenatori che riaccoglierebbero uno dei top players del campionato.

Lukaku, nella scorsa annata con la maglia nerazzurra, ha totalizzato 10 gol e 6 assist in 25 presenze, un bottino sicuramente meno ricco rispetto alle stagioni con Antonio Conte in panchina, quando in due anni l’ex Chelsea ha messo a segno la bellezza di 47 reti in campionato, ma comunque discreto considerando i tanti problemi fisici avuti da Big Rom nella fase iniziale della stagione.

Bisogna prestare attenzione però proprio alla condizione fisica del belga, il quale non si è mai allenato con la squadra di Mauricio Pochettino in questa preseason, svolgendo solamente delle sedute individuali. A stagione avviata, quindi, Lukaku potrebbe non essere al meglio della forma, data anche la sua stazza fisica imponente che richiede qualche settimana in più di allenamento per arrivare al top della prestanza.

Perciò, acquistare il belga in questi giorni potrebbe rappresentare un rischio, considerando la valutazione di 28 fantamilioni che ha raggiunto nel finale della scorsa stagione, ma prenderlo adesso costerebbe molto meno rispetto a un’ipotetica asta di riparazione invernale, quando Lukaku potrebbe venir via a una cifra decisamente più alta se dovesse aver già fatto faville con i giallorossi. Il nostro consiglio è quindi di comprarlo adesso, affiancandolo semmai con semi-top dal rendimento costante, aspettando che Lukaku metta qualche partita sulle gambe per entrare pienamente in condizione.

Foto: Lapresse