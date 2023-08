Conference League 2023-2024: tutte le squadre partecipanti, le fasce per il sorteggio e le possibili avversarie delle italiane

Da pochi istanti si sono concluse tutte le partite valide per il ritorno dei Playoff della UEFA Conference League 2023/2024. Le ultime due squadre, Legia Varsavia e Midtjylland, si son date battaglia fino ai calci di rigore, terminati qualche minuto fa e a spuntarla sono stati i polacchi. Adesso non resta che attendere il sorteggio della fase a gironi che avverrà domani, venerdì 1° settembre, a partire dalle ore 14.30 all’interno del Grimaldi Forum di Montecarlo.

Non dimentichiamo che la Fiorentina di Vincenzo Italiano prenderà parte alla terza manifestazione continentale per club. A essere decisiva infatti, è stata la vittoria contro il Rapid Vienna. La Viola, dopo la sconfitta per 1-0 nella gara di andata, aveva bisogno di almeno un gol per procedere ai tempi supplementari e di due gol per superare il turno (senza subirne): e così è stato. L’uomo determinante? Nico Gonzalez. L’argentino prima ha pareggiato i conti con gli austriaci al 59esimo e poi, su rigore e al 90esimo, ha siglato la rete decisiva del 2-0.

Un successo importantissimo per i toscani che, dopo la Finale persa lo scorso anno, partiranno certamente tra le squadre favorite. Occhio però al sorteggio. Essendo inserita in seconda fascia, la Fiorentina, dovrà evitare dalla prima fascia squadre come l’Eintracht piuttosto che il Lille per dormire sogni sereni. In terza fascia così come in quarta invece, le squadre non sembrano poter mettere in apprensione i toscani. Ma ecco di seguito le fasce per il sorteggio della UEFA Conference League 2023/2024.

CONFERENCE LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima fascia: AZ, Gent, Dinamo Zagabria, Eintracht, Bruges, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

Seconda fascia: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen , Fiorentina, Ludogorets, Bodo/Glimt

Terza fascia: Astana, Besiktas, HJK, Trnava, Lubiana, Zorya, Genk, Legia Varsavia

Quarta fascia: Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, Nordsjaelland, KI, Aberdeen, Mostar

Foto: LaPresse