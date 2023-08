Come sta Simone Anzani? L’ultima operazione e la prova di idoneità

La Federvolley ha pubblicato nuovi aggiornamenti riguardo alla condizione clinica di Simone Anzani, centrale della Nazionale che nelle ultime due stagioni ha vinto Europei e Mondiali: “Martedì 29 agosto è stato sottoposto a un intervento di ablazione. Prosegue dunque il percorso di controlli sull’atleta che oggi sarà dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano e che nelle prossime settimane sarà sottoposto a ulteriori accertamenti e alla prova di idoneità“.

Ricordiamo che lo scorso 26 giugno all’azzurro era stato riscontrato un sospetto fastidio al cuore e aveva dovuto osservare uno stop imposto dai medici del Coni. In quell’occasione, infatti, si erano verificate delle aritmie e poche settimane fa si era sottoposto ad alcuni accertamenti specialisti e a un piccolo intervento presso la Clinica di Cardiologia e Aritmologia degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Il comasco aveva poi avuto il via libera per tornare a praticare l’attività agonistica e sperava di rientrare tra i convocati per gli Europei, ma si erano resi necessari altri consulti medici. L’auspicio è che Simone Anzani possa ritrovare la forma dei giorni migliori e calcare nuovamente un campo di pallavolo nel prossimo futuro.

Foto: Lapresse