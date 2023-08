Come ha esultato Tamberi dopo l’oro ai Mondiali: meravigliosa follia tra moglie, Barshim e il tuffo in riviera! – VIDEO

Come ha esultato Gianmarco Tamberi dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali 2023 di atletica leggera? Il fuoriclasse marchigiano si è prodigato in una serie di festeggiamenti davvero al di sopra delle righe, tra il commovente, il romantico, l’estroso, l’originale e il folle. Il ribattezzato Gimbo ha dato il meglio di sè dopo la memorabile vittoria di Budapest, arrivata con un superbo balzo da 2.36 metri piazzato al primo assalto.

Una volta appreso di aver trionfato, il Campione Olimpico si è catapultato verso le tribune, dove ha baciato la moglie Chiara Bontempi: la versione romantica di un ragazzo speciale. Successivamente si è prodigato in un calorosissimo abbraccio con l’amico Mutaz Essa Barshim, che da vero signore lo ha omaggiato con il figlioletto in braccio e si è vivamente complimentato. Ha avuto anche modo di saltare in spalla al qatarino, con cui aveva condiviso il gradino più alto del podio a Tokyo 2020: versione estrosa, con pizzico di fraternità.

Gianmarco Tamberi si è poi inventato una vera e propria follia: tuffarsi nella riviera, ovvero la pozza di acqua del corrispettivo ostacolo dei 3000 siepi. L’azzurro si è tolto le scarpe e ha trascinato nella sua esilarante pazzia anche il marocchino Soufiane El Bakkali, che aveva appena trionfato nella specialità davanti all’etiope Lamecha Girma (primatista mondiale, assente in quel siparietto) e il kenyano Abrahim Kibiwot (anch’egli catapultato in acqua). La versione pazza di un monumento indiscutibile dello sport tricolore.

Nel mezzo anche i tanti festeggiamenti con lo staff italiano, avvolto nelle bandiere, tra urla dal decibel elevato e incitamenti vari guidati dall’incitamento principe della serata: “Gimbo, Gimbo, Gimbo”. Di seguito i VIDEO delle esultanze di Gianmarco Tamberi dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali 2023 di atletica leggera.

VIDEO GIANMARCO TAMBERI E L’ESULTANZA INFINITA AI MONDIALI

LA PRIMA ESULTANZA DI GIANMARCO TAMBERI DOPO LA VITTORIA

VIDEO GIANMARCO TAMBERI BACIA LA MOGLIE DOPO LA VITTORIA

VIDEO GIANMARCO TAMBERI SALTA IN SPALLA A BARSHIM

VIDEO GIANMARCO TAMBERI SI TUFFA IN RIVIERA

Foto: Lapresse