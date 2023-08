Come cambia il tabellone degli US Open con l’eliminazione di Rune? Djokovic gongola…

Tutto facile per Novak Djokovic. Il percorso che attende il serbo negli US Open 2023 ha sempre più i crismi del tappeto rosso. Già nel sorteggio, il campione nativo di Belgrado ha potuto giovare del fatto che i rivali più qualificati si trovassero nell’altra parte del tabellone (parte alta).

In secondo luogo, sono arrivate sconfitte eccellenti al primo turno nella zona del main draw che lo interessa maggiormente. Il riferimento è al danese Holger Rune (testa di serie n.4), finito ko contro spagnolo Roberto Carballes Baena e a Felix Auger-Aliassime, ko contro l’americano Mackenzie McDonald. Da dire che quest’ultimo sta vivendo un’annata molto complicata e il suo essere testa di serie n.15 è più per il recente passato, mentre nel caso di Rune ci sono problemi fisici che lo attanagliano da un mese e mezzo.

Tutto questo però ha portato fieno in cascina per Nole che, sconfitto agevolmente al primo round il francese Alexandre Muller, nel prossimo turno è atteso dal confronto con il non irresistibile spagnolo Zapata Miralles, prima di affrontare in un ipotetico terzo turno il vincente tra il francese Gaston e il serbo Djere.

Negli ottavi di finale, sulla carta, l’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.20) dovrebbe avere maggiori chance per giocare contro Djokovic, ma non con troppe speranze. Stessa storia, stesso mare nei quarti di finale, visto che il rivale del balcanico potrebbe essere uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l’americano Taylor Fritz.

In semifinale, vista l’uscita di scena di Rune, i candidati per provare a creare qualche grattacapo sono Casper Ruud, Frances Tiafoe e Tommy Paul, ma il loro storico non depone in proprio favore. Per questo, sembrerebbe tutto apparecchiato per la Finale, con Carlos Alcaraz candidato n.1 come avversario o in alternativa la coppia Daniil Medvedev/Jannik Sinner.

Di seguito il tabellone di Djokovic:

TABELLONE NOVAK DJOKOVIC US OPEN 2023

Secondo turno – Zapata Miralles

Terzo turno – Gaston/Djere

Ottavi di finale – Francisco Cerundolo

Quarti di finale – Fritz/Tsitsipas

Semifinale – Ruud/Tiafoe/Paul

Finale – Alcaraz/Medvedev/Sinner

Foto: LaPresse